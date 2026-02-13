İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə 13 mindən çox zəng daxil olub

    Sağlamlıq
    • 13 fevral, 2026
    • 09:22
    Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə 13 mindən çox zəng daxil olub

    Yanvar ayı ərzində TƏBİB-in "815" Çağrı Mərkəzinə 13 114 zəng daxil olub.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müraciətlərdən 12 960 zəng müvafiq olaraq dərhal cavablandırılıb, 154 müraciət isə araşdırılması üçün qəbul edilib. 70 müraciət haqqında vətəndaşlara müvafiq izahatlar verilib, 44 müraciət ilə bağlı məsələ həll edilib, 40 müraciət isə elektron sənəd dövriyyəsi üzərindən rəsmiləşdirilərək aidiyyəti üzrə yönləndirilib.

    Daxil olan müraciətlərin mövzusu, əsasən, müayinə və müalicənin təşkili, əlillik məsələləri, dərman təminatı, tibbi heyət və tibbi xidmətdən şikayət, kadr məsələləri, tibbi arayış və sənədlərin verilməsi ilə bağlı olub.

    TƏBİB Müraciət

    Son xəbərlər

    10:23

    Qazaxıstanda bu il 3,5 milyard dollarlıq yeni layihələr işə salınacaq

    Region
    10:19

    AzMİ Bosniya və Herseqovinanın Metrologiya İnstitutu ilə əməkdaşlıq sənədi imzalayıb

    Biznes
    10:17

    Tehranda evdə partlayış olub, üç nəfər yaralanıb

    Region
    10:14

    Japarov: Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini təklif edən qrupun fəaliyyəti araşdırılır

    Region
    10:09
    Foto

    Mediada Azərbaycan dilinin qorunması ARB24 telekanalında müzakirə olunub

    Media
    10:07
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin ilk iştirakçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    09:58

    Neft ABŞ-nin İran və Venesuela ilə münasibətlərindəki gərginliyin azalması fonunda ucuzlaşıb

    Energetika
    09:45

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün daha bir neçə yarış keçiriləcək

    Fərdi
    09:43
    Video

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılmasından 14 il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti