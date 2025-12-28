Caught Offside: "Тоттенхэм" намерен подписать Леона Горецку в январе

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в январе планирует предпринять попытку подписания центрального полузащитника мюнхенской "Баварии" Леона Горецки.

Как передает Report со ссылкой на Caught Offside, агент 30-летнего футболиста уже вступил в переговоры с английским клубом. Отмечается, что руководство "Баварии" пока не приняло окончательного решения по продлению контракта с игроком, действующее соглашение которого истекает 30 июня.

Сообщается, что возможный трансфер Горецки является инициативой главного тренера "Тоттенхэма" Томаса Франка, который рассматривает полузащитника как срочное усиление состава. Также интерес к футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Атлетико".

Леон Горецка выступает за "Баварию" с 2018 года. В составе мюнхенского клуба он шесть раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок страны, побеждал в Лиге чемпионов сезона-2019/2020 и на клубном чемпионате мира-2020. В составе сборной Германии он выиграл Кубок конфедераций-2017. В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 14 матчей без результативных действий.