    DÇ-2026-nın final mərhələsinin püşkü atılıb

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 23:07
    2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının püşkü atılıb.

    "Report"un məlumatına görə, püşkatma mərasimi ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda baş tutub.

    Belə ki, 12 qrupda yer alacaq komandalar bəlli olub.

    A qrupu: Meksika, Cənubi Koreya, Cənubi Afrika Respublikası, UEFA D yolunun qalibi (Danimarka-Şimali Makedoniya/Çexiya-İrlandiya)

    B qrupu: Kanada, İsveçrə, Qətər, UEFA A yolunun qalibi (İtaliya-Şimali İrlandiya/Uels-Bosniya və Herseqovina)

    C qrupu: Braziliya, Mərakeş, Şotlandiya, Haiti

    D qrupu: ABŞ, Avstraliya, Paraqvay, UEFA C yolunun qalibi (Türkiyə-Rumıniya/Slovakiya-Kosovo)

    E qrupu: Almaniya, Ekvador, Fildişi Sahili, Kurasao

    F qrupu: Niderland, Yaponiya, Tunis, UEFA B yolunun qalibi (Ukrayna-İsveç/Polşa-Albaniya)

    G qrupu: Belçika, İran, Misir, Yeni Zelandiya

    H qrupu: İspaniya, Uruqvay, Səudiyyə Ərəbistanı, Kabo Verde

    I qrupu: Fransa, Seneqal, Norveç, FIFA qitələrarası pley-off 2-ci (Boliviya-Surinam/İraq)

    J qrupu: Argentina, Avstriya, Əlcəzair, İordaniya

    K qrupu: Portuqaliya, Kolumbiya, Özbəkistan, FIFA qitələrarası pley-off 1-ci (Yeni Kaledoniya-Yamayka/Konqo Demokratik Respublikası)

    L qrupu: İngiltərə, Xorvatiya, Panama, Qana

    Qeyd edək ki, DÇ-2026 iyunun 11-dən iyulun 19-na qədər ABŞ, Kanada və Meksikada reallaşacaq.

