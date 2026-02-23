Niderlandın yeni hökuməti and içib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 23 fevral, 2026
    • 14:15
    Niderlandda Rob Yettenin rəhbərlik etdiyi yeni hökumət and içib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NOS məlumat yayıb.

    Niderland Kralı Villem-Aleksandr ölkənin Baş nazir vəzifəsinə Yettenin təyin edilməsi haqqında rəsmi fərmanı imzalayıb və onun hökumətinin üzvlərini – 17 nazir və 10 dövlət katibini təsdiqləyib. Yeni kabinet kralın qarşısında and içib.

    2025-ci ilin oktyabrında keçirilən seçkilərdə qalib gələn və Yettenin rəhbərlik etdiyi mərkəzçi avropayönümlü D66 partiyası konservativ xristian demokratlar və liberal sağçı VVD partiyası ilə parlamentin aşağı palatasındakı 150 yerdən yalnız 66-na sahib olacaq koalisiyada birləşib.

    Новое правительство Нидерландов принесло присягу
    New Dutch government sworn in

