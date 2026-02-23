Niderlandın yeni hökuməti and içib
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 14:15
Niderlandda Rob Yettenin rəhbərlik etdiyi yeni hökumət and içib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NOS məlumat yayıb.
Niderland Kralı Villem-Aleksandr ölkənin Baş nazir vəzifəsinə Yettenin təyin edilməsi haqqında rəsmi fərmanı imzalayıb və onun hökumətinin üzvlərini – 17 nazir və 10 dövlət katibini təsdiqləyib. Yeni kabinet kralın qarşısında and içib.
2025-ci ilin oktyabrında keçirilən seçkilərdə qalib gələn və Yettenin rəhbərlik etdiyi mərkəzçi avropayönümlü D66 partiyası konservativ xristian demokratlar və liberal sağçı VVD partiyası ilə parlamentin aşağı palatasındakı 150 yerdən yalnız 66-na sahib olacaq koalisiyada birləşib.
Son xəbərlər
15:03
Prezident BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanları müəyyən edibHadisə
14:59
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin olunubDaxili siyasət
14:58
Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb - YENİLƏNİBHadisə
14:55
KİV: Ukrayna, ABŞ və Rusiya Zaporojye AES-in idarə olunmasını müzakirə edə bilərDigər ölkələr
14:54
Foto
SOCAR-ın rəhbər heyətinin iştirakı ilə Performans Liderliyi Forumu keçirilibEnergetika
14:41
Anar Bağırov: "İdmançılarımız Olimpiadada qazandıqları təcrübəni böyük uğurlara çevirmək niyyətindədirlər"Fərdi
14:40
Foto
Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubRegion
14:37
Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırırRegion
14:29