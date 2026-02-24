İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Krit adasına gəlib

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 02:16
    KİV: USS Gerald R. Ford təyyarədaşıyan gəmisi Krit adasına gəlib

    Amerikanın təyyarədaşıyan "USS Gerald R. Ford" gəmisi Yunanıstanın Krit adasındakı Suda Körfəzindəki ABŞ bazasına çatıb və 27 fevrala qədər orada qalacaq.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Proto Thema" qəzeti məlumat yayıb.

    Qəzetin məlumatına görə, 4 500 nəfərlik heyətə malik təyyarədaşıyan gəmi yanacaq doldurmaq və istirahət üçün cümə gününə qədər Sudada qalacaq. Nəşr qeyd edib ki, gəminin gəlişi ABŞ-nin 6-cı donanmasının Aralıq dənizində planlaşdırılan mövcudluğunun bir hissəsidir. Kritdəki bazada həmçinin Amerikanın F-35 və A-10 kimi çoxsaylı hərbi təyyarələri yerləşir.

    Bir gün əvvəl "Financial Times" qəzeti İran ətrafında artan gərginlik fonunda ABŞ-nin İordaniya və Səudiyyə Ərəbistanındakı bazalarda yerləşdirilən hərbi təyyarələrin sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını xəbər verib. Nəşrin məlumatına görə, Vaşinqton İrana qarşı bir neçə həftə davam edə biləcək mümkün hərbi kampaniya üçün Yaxın Şərqdə böyük hava qüvvəsi toplayır.

    təyyarədaşıyan gəmi ABŞ Krit
    СМИ: Авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на Крит

    Son xəbərlər

    03:08

    "Axios": ABŞ generalı Trampı İranla uzunmüddətli münaqişə riski barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    02:59

    Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidməti Nikolayevdəki partlayışı terror aktı kimi təsnif edib

    Digər ölkələr
    02:31

    Britaniyanın ABŞ-dəki keçmiş səfiri Epşteyn işi üzrə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    02:16

    KİV: "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Krit adasına gəlib

    Digər ölkələr
    01:50
    Foto

    Hindistanda yeddi nəfəri daşıyan tibbi təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    01:40

    Fuad Oktay: ABŞ-İran gərginliyi bölgəni qeyri-müəyyənliyə sürükləyir

    Region
    01:32

    Zelenski: Nikolayevdə 7 polisin yaralandığı partlayışın terror aktı olması versiyası yoxlanılır

    Digər ölkələr
    01:11

    Slovakiya XİN: Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi tam razılaşdırılmayıb

    Digər ölkələr
    00:52

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti