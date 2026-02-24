Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на Крит

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 00:24
    СМИ: Авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на Крит

    Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу США в бухте Суда на греческом острове Крит и пробудет там до 27 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Proto Thema.

    По словам издания, "авианосец, экипаж которого составляет 4 500 человек, останется в Суде до пятницы с целью дозаправки и отдыха". Прибытие корабля является частью запланированного присутствия 6-го флота США в Средиземном море, отметила Proto Thema. На базе на Крите также размещены многие американские военные самолеты, такие как F-35 и A-10.

    Днем ранее газета Financial Times сообщала, что США в свете роста напряженности вокруг Ирана значительно нарастили количество военных самолетов, размещенных на базах в Иордании и Саудовской Аравии. По оценке издания, Вашингтон "собирает огромную воздушную мощь на Ближнем Востоке для возможной военной кампании против Ирана, которая может продлиться несколько недель".

    Лента новостей