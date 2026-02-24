Fuad Oktay: ABŞ-İran gərginliyi bölgəni qeyri-müəyyənliyə sürükləyir
Region
- 24 fevral, 2026
- 01:40
Türkiyə Cənubi Qafqazdakı sabitliyin İran, Rusiya və Ukraynada da əldə edilməsini istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, sabiq vitse-prezident Fuad Oktay jurnalistlərə açıqlayıb.
"Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə ABŞ-İran gərginliyi bölgəni qeyri-müəyyənliyə sürükləyir. Gərginliyin azaldılması üçün prezidentlərimiz və xarici işlər nazirlərimizin sıx təmasları davam edir. Bu təmaslar parlamentlər səviyyəsində də fəal həyata keçirilməlidir".
Qeyd edək ki, Fuad Oktay Bakıda səfərdədir.
