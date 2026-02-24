İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Fuad Oktay: ABŞ-İran gərginliyi bölgəni qeyri-müəyyənliyə sürükləyir

    Region
    • 24 fevral, 2026
    • 01:40
    Fuad Oktay: ABŞ-İran gərginliyi bölgəni qeyri-müəyyənliyə sürükləyir

    Türkiyə Cənubi Qafqazdakı sabitliyin İran, Rusiya və Ukraynada da əldə edilməsini istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, sabiq vitse-prezident Fuad Oktay jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə ABŞ-İran gərginliyi bölgəni qeyri-müəyyənliyə sürükləyir. Gərginliyin azaldılması üçün prezidentlərimiz və xarici işlər nazirlərimizin sıx təmasları davam edir. Bu təmaslar parlamentlər səviyyəsində də fəal həyata keçirilməlidir".

    Qeyd edək ki, Fuad Oktay Bakıda səfərdədir.

    Cənubi Qafqaz Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ-İran gərginliyi Türkiyə-Azərbaycan

    Son xəbərlər

    01:50
    Foto

    Hindistanda yeddi nəfəri daşıyan tibbi təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    01:40

    Fuad Oktay: ABŞ-İran gərginliyi bölgəni qeyri-müəyyənliyə sürükləyir

    Region
    01:32

    Zelenski: Nikolayevdə 7 polisin yaralandığı partlayışın terror aktı olması versiyası yoxlanılır

    Digər ölkələr
    01:11

    Slovakiya XİN: Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi tam razılaşdırılmayıb

    Digər ölkələr
    00:52

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    00:34

    Fuad Oktay: İrəvanla Bakı arasında normallaşma prosesi başlayıb

    Xarici siyasət
    00:26

    Suriyada İŞİD-in hücumu zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 4 əməkdaşı öldürülüb

    Digər ölkələr
    00:02
    Foto
    Video

    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    00:00

    Bu gün Novruzun ilk - Su çərşənbəsidir

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti