Фуад Октай: Напряженность между США и Ираном ведет регион к неопределенности

Турция заинтересована в обеспечении стабильности на Южном Кавказе, а также в урегулировании напряженности вокруг Ирана, России и Украины.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции, бывший вице-президент Турции Фуад Октай.

"Война между Россией и Украиной, а также напряженность между США и Ираном ведут регион к неопределенности. Наши президенты и министры иностранных дел продолжают тесные контакты с целью снижения напряженности. Эти контакты должны активно развиваться и на парламентском уровне", - сказал он.

Отметим, что Фуад Октай находится с визитом в Баку.