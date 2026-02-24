Фуад Октай: Напряженность между США и Ираном ведет регион к неопределенности
В регионе
- 24 февраля, 2026
- 02:56
Турция заинтересована в обеспечении стабильности на Южном Кавказе, а также в урегулировании напряженности вокруг Ирана, России и Украины.
Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции, бывший вице-президент Турции Фуад Октай.
"Война между Россией и Украиной, а также напряженность между США и Ираном ведут регион к неопределенности. Наши президенты и министры иностранных дел продолжают тесные контакты с целью снижения напряженности. Эти контакты должны активно развиваться и на парламентском уровне", - сказал он.
Отметим, что Фуад Октай находится с визитом в Баку.
