İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    UTX: Lvovda terror aktı üzrə cinayət işində ikinci şübhəli var

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 03:58
    UTX: Lvovda terror aktı üzrə cinayət işində ikinci şübhəli var

    Artıq həbs olunan şübhəli ilə yanaşı, Lvovda terror aktında ikinci şübhəli də var.

    "Report"un "Strana" nəşrinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin (UTX) rəis müavini İvan Rudnitski məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bu, polisi partlayışın baş verdiyi mağazaya çağıran 18 yaşlı qızdır. "O, bildirib ki, göstərilən ünvanda oğurluq var və polis gəlməlidir", - Rudnitski deyib.

    UNIAN xəbər agentliyinin məlumatına görə, artıq ikinci şübhəli saxlanılıb.

    Daha əvvəl fevralın 22-də gecə Lvovda baş verən partlayış nəticəsində bir polis əməkdaşının öldüyü və onlarla insanın ağır yaralandığı bildirilib. "102" nömrəsinə şəhər mağazalarından birində oğurluq hadisəsi ilə bağlı zəng daxil olub. Patrul polisi bölməsi hadisə yerinə gəldikdən sonra partlayış baş verib, ikinci bölmənin gəlişi ilə daha bir partlayış olub.

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (UTX) İdarəsi Cinayət Məcəlləsinin 258-ci maddəsinin 2-ci hissəsi (ağır nəticələrə səbəb olan terror aktı) üzrə araşdırma aparır.

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti terror Şübhəli şəxs
    СБУ: В деле о теракте во Львове есть вторая подозреваемая

    Son xəbərlər

    04:41

    Meksikada iğtişaşlar zamanı həbsxanadan 23 məhbus qaçıb

    Digər ölkələr
    04:28

    Fransa siyasətçisi: Artıq Parisə hörmət olunmur

    Digər ölkələr
    04:16

    Haaqa merinin müavini: Xocalı qurbanlarının abidəsi sülh üçün vacib mesaj göndərir

    Xarici siyasət
    03:58

    UTX: Lvovda terror aktı üzrə cinayət işində ikinci şübhəli var

    Digər ölkələr
    03:46

    İsrailli nazir HƏMAS-ın tərksilahı üçün ultimatum anonsunu verib

    Digər ölkələr
    03:27

    İran AEBA rəhbərinin ABŞ ilə danışıqların yeni mərhələsində iştirakını müzakirə edir

    Region
    03:08

    "Axios": ABŞ generalı Trampı İranla uzunmüddətli münaqişə riski barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    02:59

    Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidməti Nikolayevdəki partlayışı terror aktı kimi təsnif edib

    Digər ölkələr
    02:31

    Britaniyanın ABŞ-dəki keçmiş səfiri Epşteyn işi üzrə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti