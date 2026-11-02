İngiltərə Premyer Liqasının üç klubu Morqan Qibbs-Uaytla maraqlanır
Futbol
- 02 noyabr, 2026
- 16:29
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İngiltərə Premyer Liqasının üç klubu "Nottinqem Forest"in futbolçusu Morqan Qibbs-Uaytla maraqlanır.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Mançester Yunayted", "Liverpul" və "Tottenhem" 26 yaşlı yarımmüdafiəçini yaxından izləyir.
Mançester təmsilçisi oyunçu üçün ən real namizəd hesab edilir.
Xatırladaq ki, Morqan Qibbs-Uayt cari mövsüm Premyer Liqada 8 oyuna çıxıb, 1 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
17:38
Foto
Ədliyyə Nazirliyi bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar üçün videoqəbullar keçiribDaxili siyasət
17:31
DİM: İstifadəçilər "Şəxsi kabinet"lərinə yalnız etibarlı cihazlardan daxil olmalıdırlarElm və təhsil
17:31
Foto
Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilibİnfrastruktur
17:15
Ukraynada mülki insanların işğal olunmuş ərazilərdən geri qaytarılması mərkəzi yaradılacaqDigər ölkələr
17:15
"Liverpul" Vircil van Deyk ilə müqavilənin müddətini uzada bilərFutbol
17:14
Sabah Hövsan–Türkan avtomobil yolunun bir hissəsi bağlanacaqİnfrastruktur
17:13
Aİ və Britaniya hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
17:10
Foto
Ceyhun Bayramov Yaponiyanın yeni səfiri ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsini müzakirə edibXarici siyasət
17:09
Fransanın Baş naziri etiraz aksiyalarında iştirak edən bir qrup yuxarı sinif şagirdi ilə görüşəcəkDigər ölkələr