СБУ: В деле о теракте во Львове есть вторая подозреваемая

Помимо уже арестованной подозреваемой, в деле о теракте во Львове есть вторая фигурантка.

Как передает Report со ссылкой на издание "Страна", об этом сообщил зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Рудницкий.

По его словам, это 18-летняя девушка, которая вызвала полицию в магазин, где произошел взрыв. "Она сообщила, что по указанному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы приехала полиция", - сказал Рудницкий.

По данным агентства УНИАН, вторая фигурантка уже задержана.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва во Львове в ночь на 22 февраля погибла сотрудница полиции и десятки получили тяжелые ранения. На номер "102" поступило сообщение о проникновении в один из магазинов города. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв, по прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.

Управление СБУ ведет расследование по факту по ч.2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).