İran AEBA rəhbərinin ABŞ ilə danışıqların yeni mərhələsində iştirakını müzakirə edir

    İran ABŞ ilə nüvə danışıqlarının növbəti mərhələsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossinin iştirakını nəzərdən keçirir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözçüsü İsmail Baqayi bildirib.

    "Onun növbəti danışıqlar mərhələsində iştirakına gəlincə, bu məsələ müzakirə olunur. Hələlik sizə qəti cavab verə bilmərəm, amma bu mövzu qaldırılıb, çünki o, əvvəlki mərhələdə də müəyyən rol oynayıb", - XİN-in Mətbuat xidməti Baqainin sözlərini sitat gətirib.

    AEBA müfəttişlərinin 2025-ci ilin iyun ayında ABŞ-nin zərbələri nəticəsində zədələnmiş nüvə obyektlərinə mümkün səfəri ilə bağlı suala cavab olaraq diplomat izah edib ki, bu məsələ parlament tərəfindən qəbul edilmiş qanun və qanunla nəzərdə tutulan prosedur da daxil olmaqla bütün aspektlər nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. "Biz hələ o mərhələdə deyilik, baxmayaraq ki, agentliklə əməkdaşlığımız çərçivəsində mübadilə və əlaqələr davamlı olaraq baş verir", - o əlavə edib.

    Иран обсуждает возможность участия главы МАГАТЭ в новом раунде переговоров с США

