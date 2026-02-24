Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Иран обсуждает возможность участия главы МАГАТЭ в новом раунде переговоров с США

    В регионе
    24 февраля, 2026
    • 01:58
    Иран рассматривает возможность участия генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в следующем раунде переговоров с США по ядерному досье.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    "Что касается его участия в следующем раунде переговоров, этот вопрос обсуждается. Пока я не могу дать вам окончательного ответа, но эта тема поднималась, поскольку в предыдущем раунде он также играл определенную роль", - приводит пресс-служба МИД слова Багаи.

    Отвечая на вопрос о возможном посещении инспекторами МАГАТЭ поврежденных в ходе ударов США в июне 2025 года ядерных объектов, дипломат пояснил, что "этот вопрос требует согласования конкретной процедуры, которая должна быть разработана с учетом всех аспектов, включая закон, принятый парламентом, и процедуру, предусмотренную этим законом". "Мы пока не находимся на этом этапе, хотя в рамках нашего сотрудничества с агентством обмены и контакты происходят на постоянной основе", - добавил он.

