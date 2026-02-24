İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 24 fevral, 2026
    • 03:08
    Axios: ABŞ generalı Trampı İranla uzunmüddətli münaqişə riski barədə xəbərdar edib

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri, general Den Keyn hesab edir ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar Vaşinqton üçün uzunmüddətli münaqişəyə səbəb ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Axios" mənbələrə istinadən bildirib.

    Mənbənin sözlərinə görə, Keyn ABŞ Prezidenti Donald Tramp və yüksək vəzifəli administrasiya rəsmiləri ilə söhbətlərində xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı hərbi kampaniya əhəmiyyətli risklər daşıyır və xüsusən uzunmüddətli münaqişəyə səbəb ola bilər. Mənbə qeyd edir ki, Amerika liderinin yaxın çevrəsindəki bəzi şəxslər ehtiyatlı olmağa çağırılırlar. Bu arada, "Axios"un bəzi mənbələri Trampın özünün zərbəyə meylli olduğunu iddia edir.

    Mənbənin sözlərinə görə, Keyn ABŞ-nin Venesueladakı hərbi əməliyyatını tam dəstəkləyib, lakin İranla bağlı müzakirələrdə çox ehtiyatlıdır. Bununla yanaşı, o, həmçinin hesab edir ki, İrana qarşı güc tətbiqi ABŞ qoşunları arasında daha çox itkiyə səbəb olacaq.

    "Axios" qeyd edib ki, Vitse-prezident Jey Di Vance də son günlər ABŞ-nin uzunmüddətli münaqişəyə cəlb olunma potensialı ilə bağlı narahatlığını bildirib.

    ABŞ İran Donald Tramp
    Axios: Военачальник США предупредил Трампа об угрозе затяжного конфликта с Ираном

