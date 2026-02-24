Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Axios: Военачальник США предупредил Трампа об угрозе затяжного конфликта с Ираном

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 01:32
    Axios: Военачальник США предупредил Трампа об угрозе затяжного конфликта с Ираном

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн считает, что военные действия против Ирана могут обернуться для Вашингтона затяжным конфликтом.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    По его данным, Кейн в беседах с президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями администрации "предупреждает, что военная кампания против Ирана несет существенные риски и может, в частности, обернуться затяжным конфликтом". Как отмечает портал, некоторые в окружении американского лидера "призывают проявить осторожность". При этом некоторые источники Axios утверждают, что сам Трамп "склоняется к нанесению удара".

    Кейн, по свидетельству источников портала, полностью поддерживал проведение военной операции США в Венесуэле, но "проявляет большую осторожность в обсуждении Ирана". При этом он считает в случае применения силы против Ирана более высокой вероятность потерь среди американских военных. Обеспокоенность возможным втягиванием США в длительный конфликт также выражал в последние несколько дней вице-президент страны Джей Ди Вэнс, отмечает Axios.

    Дэн Кейн Дональд Трамп США Иран

    Последние новости

    01:58

    Иран обсуждает возможность участия главы МАГАТЭ в новом раунде переговоров с США

    В регионе
    01:32

    Axios: Военачальник США предупредил Трампа об угрозе затяжного конфликта с Ираном

    Другие страны
    01:05

    Фуад Октай: Зангезурский коридор и "маршрут Трампа" согласованы

    Внешняя политика
    00:51

    СБУ квалифицировала взрыв в Николаеве как теракт

    Другие страны
    00:24

    СМИ: Авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на Крит

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Cу чершенбеси"

    Kультурная политика
    23:58
    Фото

    В Индии разбился медицинский самолет

    Другие страны
    23:46

    TƏBİB: Состояние раненой ножом женщины в Мингячевире тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:45

    В Риме прошло мероприятие к годовщине Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    Лента новостей