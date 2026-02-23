Новое правительство Нидерландов принесло присягу

В Нидерландах новое правительство во главе с Робом Йеттеном принесло присягу.

Как передает Report, об этом сообщает общественный вещатель страны NOS.

Король Нидерландов Виллем-Александр подписал официальный указ о назначении Йеттена премьер-министром страны, а также утвердил членов его правительства – 17 министров и 10 государственных секретарей. Новый кабинет принес присягу перед королем.

Центристская проевропейская партия D66, победившая на выборах в октябре 2025 года и возглавляемая Йеттеном, объединилась с консервативными христианскими демократами и праволиберальной партией VVD в коалицию, которая будет иметь только 66 мест из 150 в нижней палате парламента.