    Новое правительство Нидерландов принесло присягу

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 13:58
    Новое правительство Нидерландов принесло присягу

    В Нидерландах новое правительство во главе с Робом Йеттеном принесло присягу.

    Как передает Report, об этом сообщает общественный вещатель страны NOS.

    Король Нидерландов Виллем-Александр подписал официальный указ о назначении Йеттена премьер-министром страны, а также утвердил членов его правительства – 17 министров и 10 государственных секретарей. Новый кабинет принес присягу перед королем.

    Центристская проевропейская партия D66, победившая на выборах в октябре 2025 года и возглавляемая Йеттеном, объединилась с консервативными христианскими демократами и праволиберальной партией VVD в коалицию, которая будет иметь только 66 мест из 150 в нижней палате парламента.

    Нидерланды новое правительство Роб Йеттен присяга
    Niderlandın yeni hökuməti and içib
    New Dutch government sworn in

