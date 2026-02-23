İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıb

    Sağlamlıq
    • 23 fevral, 2026
    • 14:20
    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıb

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ümumi cərrahiyyənin ən mürəkkəb əməliyyatlarından hesab edilən Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıb.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tibb müəssisəsinin ümumi cərrahiyyə komandası tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat uğurla başa çatıb. 72 yaşlı pasiyent üzərində icra olunan cərrahi əməliyyat təxminən 6 saat davam edib.

    Əməliyyat zamanı pasiyentin onikibarmaq bağırsağı, mədəaltı vəzin baş hissəsi, ümumi öd axarının distal hissəsi və öd kisəsi xaric edilib. Daha sonra həzm sisteminin davamlılığını təmin edilməsi məqsədilə mədəaltı vəzin qalan hissəsi ilə bağırsaq, ümumi öd yolu ilə bağırsaq, həmçinin mədə ilə bağırsaq arasında cərrahi anastomozlar formalaşdırılıb.

    Əməliyyatdan sonra 10 gün ərzində stasionar şəraitdə müalicə alan pasiyentin vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

    Qeyd edək ki, Whipple əməliyyatı əsasən mədəaltı vəzin baş hissəsində yerləşən şişlərin, onikibarmaq bağırsağın və öd yollarının patologiyalarının müalicəsində tətbiq olunan mürəkkəb cərrahi prosedurdur.

    Məlumat üçün bildirək ki, əməliyyat icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfi çərçivəsində həyata keçirilib.

