Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırır
Region
- 23 fevral, 2026
- 14:37
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev və "Air Astana" aviaşirkətinin baş icraçı direktoru Piter Foster görüş zamanı iki ölkə arasında birbaşa hava əlaqəsinin açılması perspektivlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.
Görüşdə tərəflər aviasiya sektorunun inkişafı məsələlərini müzakirə ediblər.
"Görüşdə Qazaxıstan və ABŞ arasında birbaşa hava əlaqəsinin açılması, belə reyslərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan uzaqmənzilli hava gəmilərinin alınması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib", - məlumatda deyilir.
Görüşün sonunda Tokayev aviasiya sektorunun rəqabət qabiliyyətinin daha da artırılmasının və ölkənin beynəlxalq marşrut şəbəkəsinin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
15:03
Prezident BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanları müəyyən edibHadisə
14:59
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin olunubDaxili siyasət
14:58
Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb - YENİLƏNİBHadisə
14:55
KİV: Ukrayna, ABŞ və Rusiya Zaporojye AES-in idarə olunmasını müzakirə edə bilərDigər ölkələr
14:54
Foto
SOCAR-ın rəhbər heyətinin iştirakı ilə Performans Liderliyi Forumu keçirilibEnergetika
14:41
Anar Bağırov: "İdmançılarımız Olimpiadada qazandıqları təcrübəni böyük uğurlara çevirmək niyyətindədirlər"Fərdi
14:40
Foto
Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubRegion
14:37
Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırırRegion
14:29