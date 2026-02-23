İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırır

    Region
    • 23 fevral, 2026
    • 14:37
    Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırır

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev və "Air Astana" aviaşirkətinin baş icraçı direktoru Piter Foster görüş zamanı iki ölkə arasında birbaşa hava əlaqəsinin açılması perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.

    Görüşdə tərəflər aviasiya sektorunun inkişafı məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Görüşdə Qazaxıstan və ABŞ arasında birbaşa hava əlaqəsinin açılması, belə reyslərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan uzaqmənzilli hava gəmilərinin alınması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib", - məlumatda deyilir.

    Görüşün sonunda Tokayev aviasiya sektorunun rəqabət qabiliyyətinin daha da artırılmasının və ölkənin beynəlxalq marşrut şəbəkəsinin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Qazaxıstan ABŞ aviareys
    Казахстан планирует запуск прямого авиасообщения с США
    Kazakhstan plans to launch direct flights to US

    Son xəbərlər

    15:03

    Prezident BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanları müəyyən edib

    Hadisə
    14:59

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin olunub

    Daxili siyasət
    14:58

    Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:55

    KİV: Ukrayna, ABŞ və Rusiya Zaporojye AES-in idarə olunmasını müzakirə edə bilər

    Digər ölkələr
    14:54
    Foto

    SOCAR-ın rəhbər heyətinin iştirakı ilə Performans Liderliyi Forumu keçirilib

    Energetika
    14:41

    Anar Bağırov: "İdmançılarımız Olimpiadada qazandıqları təcrübəni böyük uğurlara çevirmək niyyətindədirlər"

    Fərdi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Region
    14:37

    Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırır

    Region
    14:29

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yanvarda ev alışını 8 % artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti