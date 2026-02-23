Казахстан планирует запуск прямого авиасообщения с США
В регионе
- 23 февраля, 2026
- 14:22
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер в ходе встречи обсудили перспективы открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США.
Как передает Report, об этом сообщает Акорда.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития авиационной отрасли.
"Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также приобретения дальнемагистральных воздушных судов, необходимых для выполнения таких рейсов", - говорится в сообщении.
В завершение встречи Токаев подчеркнул важность дальнейшего повышения конкурентоспособности авиационной отрасли и расширения международной маршрутной сети страны.
