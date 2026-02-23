Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Казахстан планирует запуск прямого авиасообщения с США

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 14:22
    Казахстан планирует запуск прямого авиасообщения с США

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер в ходе встречи обсудили перспективы открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития авиационной отрасли.

    "Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также приобретения дальнемагистральных воздушных судов, необходимых для выполнения таких рейсов", - говорится в сообщении.

    В завершение встречи Токаев подчеркнул важность дальнейшего повышения конкурентоспособности авиационной отрасли и расширения международной маршрутной сети страны.

    Казахстан США Касым-Жомарт Токаев прямое авиасообщение Питер Фостер Air Astana авиация
    Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırır

