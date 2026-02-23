İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yanvarda ev alışını 8 % artırıb

    Biznes
    • 23 fevral, 2026
    • 14:29
    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yanvarda ev alışını 8 % artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 54 mənzil alıblar.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4 mənzil və ya 8 % çoxdur.

    Ötən ay Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alanların siyahısında ilk onluqda, 7-ci yerdə qərarlaşıb.

    Ümumilikdə, 2026-cı ilin yanvar ayında Türkiyədə xarici vətəndaşlara 1 311 mənzil satılıb. Bu, ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 247 mənzil və ya 15,8 % azdır.

    Bu ilin yanvar ayında Türkiyədə ən çox mənzil alanlar Rusiya vətəndaşları olub. Onlara 219 mənzil satılıb. Bu, 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 29 ədəd və ya 11,7 % azdır.

    Növbəti yeri İran vətəndaşları tutublar. Yanvarda onlara bu ölkədə 118 mənzil satılıb ki, bu da illik müqayisədə 44 ədəd və ya 27,2 % azdır.

    Türkiyədə ev alanların siyahısında üçüncü yerdə Ukrayna vətəndaşları qərarlaşıblar. Belə ki, yanvarda Ukrayna vətəndaşları Türkiyədə 77 mənzilə sahib olublar. Bu da 2025-ci ilin ilk ayı ilə müqayisədə 17 mənzil və ya 18,1 % azdır.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 944 mənzil alıblar.

    Azərbaycan Türkiyə mənzil ev alışı

    Son xəbərlər

    14:59

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin olunub

    Daxili siyasət
    14:58

    Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:55

    KİV: Ukrayna, ABŞ və Rusiya Zaporojye AES-in idarə olunmasını müzakirə edə bilər

    Digər ölkələr
    14:54
    Foto

    SOCAR-ın rəhbər heyətinin iştirakı ilə Performans Liderliyi Forumu keçirilib

    Energetika
    14:41

    Anar Bağırov: "İdmançılarımız Olimpiadada qazandıqları təcrübəni böyük uğurlara çevirmək niyyətindədirlər"

    Fərdi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Region
    14:37

    Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırır

    Region
    14:29

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yanvarda ev alışını 8 % artırıb

    Biznes
    14:23
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə yeni köçürülən ailələrə açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti