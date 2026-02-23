Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Граждане Азербайджана увеличили покупки жилья в Турции на 8% в январе

    Бизнес
    • 23 февраля, 2026
    • 15:08
    Граждане Азербайджана увеличили покупки жилья в Турции на 8% в январе

    Граждане Азербайджана в январе 2026 года приобрели 54 квартиры в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 4 квартиры (8%) больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Граждане Азербайджана в прошлом месяце вошли в десятку стран-лидеров по покупке жилья в Турции, заняв 7-е место.

    По итогам января 2026 года иностранцы приобрели в Турции 1 311 квартир - на 247 единиц, или 5,8% меньше в годовом сравнении.

    Лидерами по покупке жилья в Турции в январе стали граждане России: ими было приобретено 219 квартир, что на 29 единиц (11,7%) меньше в годовом выражении.

    На второй позиции находятся граждане Ирана: ими приобретено 118 квартир, что на 44 единицы (27,2%) меньше в годовом выражении.

    Граждане Украины заняли третье место с показателем 77 квартир, что на 17 единиц, или 18,1%, меньше, чем в январе 2025 года.

    Напомним, что в 2025 году граждане Азербайджана приобрели в Турции 944 квартиры.

