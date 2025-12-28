У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Перу.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-востоку от города Трухильо с населением более 700 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 66 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

