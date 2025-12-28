У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 07:48
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Перу.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-востоку от города Трухильо с населением более 700 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 66 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Последние новости
08:20
Фото
Для граждан Азербайджана в Техасе организовано выездное консульское обслуживаниеВнешняя политика
07:48
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2Другие страны
07:15
Caught Offside: "Тоттенхэм" намерен подписать Леона Горецку в январеФутбол
06:59
Дульгер: ФРГ находится в самом длительном кризисе с момента основанияДругие страны
06:27
В Швеции во время урагана погибли два человекаДругие страны
05:44
Встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на более ранний срокДругие страны
05:18
NYT: США изучали возможность войны с Венесуэлой для ускорения депортацийДругие страны
04:56
Иран предупредил о риске соляных бурь из-за высыхания озера УрмияВ регионе
04:23