У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Перу.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-востоку от города Трухильо с населением более 700 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 66 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.