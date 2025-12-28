Peru sahillərində 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 28 dekabr, 2025
- 08:06
Peru sahillərində 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri 700 mindən çox əhalisi olan Truxilyo şəhərindən 94 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 66 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
