    Для граждан Азербайджана в Техасе организовано выездное консульское обслуживание

    Внешняя политика
    • 28 декабря, 2025
    • 08:20
    Для граждан Азербайджана, проживающих в штате Техас и прилегающих регионах США, было организовано выездное консульское обслуживание.

    Как сообщает американское бюро Report, выездное консульское обслуживание было проведено посольством Азербайджана в Вашингтоне. В его рамках более 50 граждан Азербайджана обратились по вопросам обновления общегражданских паспортов, оформления "Свидетельства на возвращение", консульского учета, а также получения нотариальных услуг.

    В ходе выездного консульского обслуживания граждан также поздравили с Днем солидарности азербайджанцев мира и пожелали успехов в наступающем 2026 году.

    Отметим, что ранее выездные консульские услуги уже оказывались в ряде городов и штатов на западе и юге США, в том числе в Чикаго, Бостоне и Нью-Йорке.

    Texasda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub
    Mobile consular services organized for Azerbaijani citizens in Texas

