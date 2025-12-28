Для граждан Азербайджана в Техасе организовано выездное консульское обслуживание

Для граждан Азербайджана, проживающих в штате Техас и прилегающих регионах США, было организовано выездное консульское обслуживание.

Как сообщает американское бюро Report, выездное консульское обслуживание было проведено посольством Азербайджана в Вашингтоне. В его рамках более 50 граждан Азербайджана обратились по вопросам обновления общегражданских паспортов, оформления "Свидетельства на возвращение", консульского учета, а также получения нотариальных услуг.

В ходе выездного консульского обслуживания граждан также поздравили с Днем солидарности азербайджанцев мира и пожелали успехов в наступающем 2026 году.

Отметим, что ранее выездные консульские услуги уже оказывались в ряде городов и штатов на западе и юге США, в том числе в Чикаго, Бостоне и Нью-Йорке.