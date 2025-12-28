Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 09:38
    В ЦАР началось голосование на всеобщих выборах

    В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) началось голосование на всеобщих выборах.

    Как сообщает Report, правом голоса в стране обладают почти 2,4 млн человек, которым предстоит избрать президента, депутатов парламента и представителей местных органов власти.

    По всей стране организованы 6,7 тыс. избирательных участков, которые открылись в 06:00 по местному (09:00 по бакинскому) времени и должны продолжить свою работу до 18:00 (21:00 по Баку).

    На должность главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то будет проведен второй тур.

    Эксперты считают, что наибольшие шансы на победу имеет именно Туадера, баллотирующийся от левоцентристской партии "Движение "Объединенные сердца" (ДОС). Его основными конкурентами являются бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле (занимал пост в 1999-2001 годах) и Анри-Мари Дондра (2021-2022).

    Лента новостей