    В Японии эвакуировали посетителей зоопарка из-за сбежавшего волка

    Посетители в токийском зоопарке Тама были срочно эвакуированы после того, как администрация зоосада обнаружила пропажу волка из вольера.

    Как передает Report, об этом объявила администрация зоосада.

    Сотрудники зоопарка уже обнаружили животное - оно находится на территории парка. В настоящее время ведется работа по его поимке. Информации о пострадавших не поступало, посещение парка было приостановлено. Как волк смог покинуть вольер неизвестно.

    Япония зоопарк волк
    Yaponiyada canavar zooparkdan qaçıb, ziyarətçilər təxliyə olunub

