В Японии эвакуировали посетителей зоопарка из-за сбежавшего волка
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 08:38
Посетители в токийском зоопарке Тама были срочно эвакуированы после того, как администрация зоосада обнаружила пропажу волка из вольера.
Как передает Report, об этом объявила администрация зоосада.
Сотрудники зоопарка уже обнаружили животное - оно находится на территории парка. В настоящее время ведется работа по его поимке. Информации о пострадавших не поступало, посещение парка было приостановлено. Как волк смог покинуть вольер неизвестно.
