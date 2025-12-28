Yaponiyada canavar zooparkdan qaçıb, ziyarətçilər təxliyə olunub
Digər ölkələr
- 28 dekabr, 2025
- 08:43
Tokionun Tama zooparkında administrasiya qəfəsdən bir canavarın itdiyini aşkar etdikdən sonra ziyarətçilər təcili təxliyə olunublar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə zoopark administrasiyası məlumat yayıb.
Zooparkın əməkdaşları artıq heyvanın yerini müəyyən ediblər – o, parkın ərazisindədir. Hazırda heyvanın tutulması istiqamətində işlər aparılır. Xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb, parka giriş dayandırılıb. Canavarın qəfəsi necə tərk edə bildiyi hələlik məlum deyil.
