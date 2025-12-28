İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yaponiyada canavar zooparkdan qaçıb, ziyarətçilər təxliyə olunub

    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 08:43
    Yaponiyada canavar zooparkdan qaçıb, ziyarətçilər təxliyə olunub

    Tokionun Tama zooparkında administrasiya qəfəsdən bir canavarın itdiyini aşkar etdikdən sonra ziyarətçilər təcili təxliyə olunublar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə zoopark administrasiyası məlumat yayıb.

    Zooparkın əməkdaşları artıq heyvanın yerini müəyyən ediblər – o, parkın ərazisindədir. Hazırda heyvanın tutulması istiqamətində işlər aparılır. Xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb, parka giriş dayandırılıb. Canavarın qəfəsi necə tərk edə bildiyi hələlik məlum deyil.

    Tokio zooopark canavar
    В Японии эвакуировали посетителей зоопарка из-за сбежавшего волка

    Son xəbərlər

    08:59

    Ekvador 10 il ərzində ilk nüvə reaktoruna sahib olmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:43

    Yaponiyada canavar zooparkdan qaçıb, ziyarətçilər təxliyə olunub

    Digər ölkələr
    08:08
    Foto

    Texasda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Xarici siyasət
    08:06

    Peru sahillərində 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    07:39

    KİV: "Tottenhem" yanvarda Leon Qoretskanı transfer etmək niyyətindədir

    Futbol
    07:13

    Dulger: Almaniya yarandığı andan bəri ən uzunmüddətli böhran dövrünü yaşayır

    Digər ölkələr
    06:41

    İsveçdə tüğyan edən qasırğa nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    06:12

    Tramp və Zelenskinin Floridadakı görüşü daha erkən vaxta keçirilib

    Digər ölkələr
    05:45

    NYT: ABŞ deportasiyaları sürətləndirmək üçün Venesuela ilə müharibə imkanlarını araşdırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti