Дульгер: ФРГ находится в самом длительном кризисе с момента основания

ФРГ находится в самом длительном кризисе со времен ее основания.

Как передает Report, об этом заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер в интервью агентству DPA.

"Германии нужен решительный прорыв - иначе грозит затяжной кризис… Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики", - сказал он.

Дульгер призвал к сокращению бюрократии в стране. Это предоставит гражданам больше свободы для развития, уверен он.

По его мнению, внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу заявив, что эффективная внешняя политика невозможна без роста экономики.