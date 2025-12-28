Дульгер: ФРГ находится в самом длительном кризисе с момента основания
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 06:59
ФРГ находится в самом длительном кризисе со времен ее основания.
Как передает Report, об этом заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер в интервью агентству DPA.
"Германии нужен решительный прорыв - иначе грозит затяжной кризис… Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики", - сказал он.
Дульгер призвал к сокращению бюрократии в стране. Это предоставит гражданам больше свободы для развития, уверен он.
По его мнению, внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу заявив, что эффективная внешняя политика невозможна без роста экономики.
