Ильхам Алиев: Мы должны быть сильными и готовыми в любой момент защитить свою землю

В период Отечественной войны земля для меня воплощалась в каждом освобожденном селе, место гибели каждого шехида было для меня землей. Какие чувства я испытывал, ежедневно получая информацию о потерях, невозможно выразить словами.

Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что неоднократное изменение направлений операций было связано с возможными большими потерями – чтобы не допустить этих потерь, и прекращение войны 10 ноября также было обусловлено именно этим, глава государства сказал: "Каждый раз, когда наш флаг водружался в каком-либо селе, городе, для меня именно эта земля и была Азербайджаном".

Подчеркнув важность быть готовыми в любой момент защитить свою землю, президент Ильхам Алиев отметил: "Мы должны быть сильными и готовыми в любой момент защитить свою землю, и уверен, что после этого ни пяди нашей земли никогда больше не окажется под чьей-либо пятой. Для этого есть и сила, и воля, и единство народа. Есть сильное Азербайджанское государство".