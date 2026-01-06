Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев: Мы должны быть сильными и готовыми в любой момент защитить свою землю

    Армия
    • 06 января, 2026
    • 00:08
    Ильхам Алиев: Мы должны быть сильными и готовыми в любой момент защитить свою землю

    В период Отечественной войны земля для меня воплощалась в каждом освобожденном селе, место гибели каждого шехида было для меня землей. Какие чувства я испытывал, ежедневно получая информацию о потерях, невозможно выразить словами.

    Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Отметив, что неоднократное изменение направлений операций было связано с возможными большими потерями – чтобы не допустить этих потерь, и прекращение войны 10 ноября также было обусловлено именно этим, глава государства сказал: "Каждый раз, когда наш флаг водружался в каком-либо селе, городе, для меня именно эта земля и была Азербайджаном".

    Подчеркнув важность быть готовыми в любой момент защитить свою землю, президент Ильхам Алиев отметил: "Мы должны быть сильными и готовыми в любой момент защитить свою землю, и уверен, что после этого ни пяди нашей земли никогда больше не окажется под чьей-либо пятой. Для этого есть и сила, и воля, и единство народа. Есть сильное Азербайджанское государство".

    Ильхам Алиев интервью
    İlham Əliyev: Hər an torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıq
    President Ilham Aliyev: Every time our flag was raised in a village or city, Azerbaijan for me was that land

    Последние новости

    00:41

    Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти

    Энергетика
    00:22

    Президент: Мы примем масштабную программу водоснабжения всего Абшеронского полуострова

    Инфраструктура
    00:11
    Фото

    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    00:08

    Ильхам Алиев: Мы должны быть сильными и готовыми в любой момент защитить свою землю

    Армия
    23:54

    Президент: Модель управления в Карабахе и Восточном Зангезуре может быть применена по всей стране

    Внутренняя политика
    23:52

    Кошта и Фон дер Ляйен посетят ряд стран Ближнего Востока - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:46

    Президент: Азербайджан можно считать одной из самых безопасных стран в мире

    Туризм
    23:45

    Постпред при ООН: На Венесуэлу напали из-за природных богатств и геополитики

    Другие страны
    23:38

    Сибига об ударе по американскому заводу в Днепре: Москва отвергает мирные усилия

    Другие страны
    Лента новостей