    Президент: Азербайджан можно считать одной из самых безопасных стран в мире

    05 января, 2026
    • 23:46
    Азербайджан можно считать одной из самых безопасных стран в мире.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Говоря о критериях, привлекающих туристов в Азербайджан, глава государства также отметил, что через два месяца, впервые в Шахдаге пройдет Кубок мира по лыжному спорту.

    "Впервые в Шахдаге пройдет Кубок мира. Мы уже заняли свое место в календаре Международной федерации лыжного спорта. Азербайджан – южная страна, но пляжи находятся недалеко отсюда. Большим развивающимся проектом является проект Sea Breeze, который также уникален по своей мощности, масштабу и красоте. Ничего подобного нет нигде в мире. Там в одном месте объединены гостиничный отдых, развлечения, жилые участки", - добавил глава нашего государства.

