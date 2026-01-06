Президент: Мы примем масштабную программу водоснабжения всего Абшеронского полуострова

Очень скоро, учитывая огромный спрос, мы примем масштабную программу водоснабжения и канализации для Баку, Сумгайыта и Хырдалана, для всего Абшеронского полуострова.

Как передает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Многое сделано, но нехватка по-прежнему сохраняется. Мы все еще сталкиваемся с проблемами во время сильных дождей. Речь идет об управлении канализационной системой, водными ресурсами и питьевой воде, включая опреснительную установку - которая станет первой в Азербайджане и покроет значительную часть спроса на питьевую воду, строительстве новых каналов для обеспечения большего количества воды для сельского хозяйства, а также, конечно, о транспортных проблемах Баку", - подчеркнул глава государства.