İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Abşeron yarımadasının su-kanalizasiya sistemləri üzrə irimiqyaslı proqram qəbul ediləcək

    İnfrastruktur
    • 06 yanvar, 2026
    • 00:33
    Abşeron yarımadasının su-kanalizasiya sistemləri üzrə irimiqyaslı proqram qəbul ediləcək

    Biz tezliklə Bakı, Sumqayıt və Xırdalanın, bütün Abşeron yarımadasının su-kanalizasiya sistemləri üzrə irimiqyaslı proqram qəbul edəcəyik, çünki buna tələbat böyükdür.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

    "Bir çox iş görülüb, lakin hələ də çatışmazlıqlar var. Hələ də güclü yağışlar olanda problemlərlə üzləşirik. Beləliklə kanalizasiya-su sistemlərinin idarə olunması və içməli su, o cümlədən Azərbaycanda ilk dəfə qurulacaq duzsuzlaşdırma qurğusu içməli suya olan böyük tələbatı qarşılayacaq. Kənd təsərrüfatını daha çox su ilə təmin etmək məqsədilə yeni kanalların tikintisi, həmçinin, əlbəttə ki, Bakının nəqliyyat problemləri həll olunacaq", - deyə Prezident əlavə edib.

    İlham Əliyev Abşeron Azərbaycan Bakı
    Президент: Мы примем масштабную программу водоснабжения всего Абшеронского полуострова

    Son xəbərlər

    00:33

    Abşeron yarımadasının su-kanalizasiya sistemləri üzrə irimiqyaslı proqram qəbul ediləcək

    İnfrastruktur
    00:20

    Delsi Rodriqes Venesuelanın müvəqqəti prezidenti kimi and içib

    Digər ölkələr
    00:01
    Foto
    Video

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - TAM MƏTN, YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    00:00

    İlham Əliyev: Hər an torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıq

    Hərbi
    23:57

    Cəlilabadda 23 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    23:51

    Dövlət Departamenti: Qərb yarımkürəsi ABŞ-nin müstəsna maraq zonasıdır

    Digər ölkələr
    23:50

    Prezident: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdakı idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər

    Daxili siyasət
    23:43

    Dövlət başçısı: Azərbaycan qlobal səviyyədə ən təhlükəsiz məkanlardan biri hesab edilə bilər

    Turizm
    23:38
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Toponimlər hər bir xalqın tarixini özündə yaşadır"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti