Сибига об ударе по американскому заводу в Днепре: Москва отвергает мирные усилия

Российские войска сегодня нанесли удар по предприятию американской компании в Днепре. Это показывает, что руководство РФ отвергает мирные усилия по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги приводятся в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что целенаправленный удар ВС РФ серьезно повредил завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий американской компании Bunge. По его словам, российские военные уже не раз пытались атаковать это предприятие.

Сибига обратил внимание, что Россия систематически атакует американский бизнес в Украине. В прошлом году удары ВС РФ повредили офис Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты.

"Нападения (России - ред.) на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение мирными усилиями под руководством президента США Дональда Трампа. Именно поэтому продвижение мирных усилий является насущным - и Украина готова двигаться вперед - равно как и усиливать противовоздушную оборону и санкционное давление на РФ", - отметил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что отказ россиян от взаимности в контексте конструктивных шагов к миру должен иметь свою цену. Кремль должен почувствовать, что это – серьезная цена.

Сегодня в Днепре в результате атаки российских дронов был поврежден завод американской компании Bunge из Сент-Луиса, штат Миссури. Произведенное на заводе растительное масло объемом 300 тонн разлилось на городские дороги.