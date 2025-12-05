В Казахстане провели операции по трансплантации донорских органов четверым пациентам

В Казахстане выполнены операции по трансплантации донорских органов четверым пациентам, находившимся в листе ожидания на пересадку органов, за счет посмертного донорства.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минздраве страны.

"У 58-летнего мужчины из Алматы врачи констатировали смерть мозга. После получения согласия семьи организовали мультиорганный забор, были изъяты сердце, печень и две почки. В результате: сердце пересажено пациенту 1967 года рождения; правая почка - реципиенту 2006 года рождения; левая почка - пациенту 1990 года рождения; печень трансплантирована пациенту 1967 года рождения", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день в листе ожидания по Казахстану состоит 4 521 пациент, среди них 106 детей.

В целом, с начала года от посмертных доноров было проведено лишь 14 донорских процессов, в ходе которых удалось выполнить 60 трансплантаций жизненно важных органов.