Страны ОТГ создадут рабочую группу по вопросам труда, занятости и соцзащиты
Другие
- 05 декабря, 2025
- 11:26
Государства-члены и наблюдатели Организации тюркских государств (ОТГ) создадут рабочую группу по вопросам труда, занятости и социальной защиты.
Как сообщает Report, цель создания рабочей группы состоит в укреплении сотрудничества в сферах трудового законодательства, защиты трудовых прав, здоровья и безопасности в рабочей среде, гендерного равенства и других направлениях.
