    Страны ОТГ создадут рабочую группу по вопросам труда, занятости и соцзащиты

    • 05 декабря, 2025
    • 11:26
    Государства-члены и наблюдатели Организации тюркских государств (ОТГ) создадут рабочую группу по вопросам труда, занятости и социальной защиты.

    Как сообщает Report, цель создания рабочей группы состоит в укреплении сотрудничества в сферах трудового законодательства, защиты трудовых прав, здоровья и безопасности в рабочей среде, гендерного равенства и других направлениях.

    TDT-nin Əmək, Məşğulluq və Sosial Müdafiə məsələləri üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq
    OTS to establish Working Group on Labor, Employment, and Social Protection
    Elvis

