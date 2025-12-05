Страны ОТГ создадут рабочую группу по вопросам труда, занятости и соцзащиты

Государства-члены и наблюдатели Организации тюркских государств (ОТГ) создадут рабочую группу по вопросам труда, занятости и социальной защиты.

Как сообщает Report, цель создания рабочей группы состоит в укреплении сотрудничества в сферах трудового законодательства, защиты трудовых прав, здоровья и безопасности в рабочей среде, гендерного равенства и других направлениях.