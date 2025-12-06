Аш-Шараа: Требования Израиля о демилитаризации ставят Сирию в опасное положение

Требования Израиля о создании демилитаризованной зоны ставят Сирию в опасное положение.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил сирийский лидер Ахмед аш-Шараа на форуме в Дохе.

"Дамаск настаивает на соблюдении соглашения о разъединении с Израилем 1974 года, которое действует уже более 50 лет – в том или ином смысле это успешное соглашение", - подчеркнул он.

По словам аш-Шараа, вмешательство в соглашение и стремление к другим договоренностям, таким как демилитаризованная зона… может завести арабское государство в опасное положение: "Разговор о создании демилитаризованной буферной зоны на границе с Израилем является опасной темой. Возникает вопрос, кто будет обеспечивать безопасность этой зоны, кто будет ею управлять, если там не будет присутствия армии и служб безопасности Сирии, это логичные опасения".

Отмечается, что израильские войска продолжают оккупировать патрулируемую ООН территорию на Голанских высотах и ​​неоднократно проводили военные операции вглубь Сирии.