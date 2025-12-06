Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились о проведении встреч диаспор

    Внешняя политика
    06 декабря, 2025
    • 17:23
    Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились о проведении встреч диаспор

    Представители Азербайджана, Узбекистана и Казахстана достигли договоренности о проведении встреч между диаспорами.

    Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, председатель комитета Фуад Мурадов принял участие в седьмом заседании руководителей государственных органов, ответственных за вопросы диаспоры стран Организации тюркских государств в Будапеште.

    В ходе мероприятия состоялись встречи с президентом фонда "Отандастар" Казахстана Данияром Кадыровым и председателем Комитета по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом Узбекистана Кахраманом Сариевым.

    Стороны обсудили возможности совместной деятельности диаспор трех стран.

    В результате переговоров была положительно оценена динамика сотрудничества в сфере диаспоральной работы и достигнуто соглашение об организации совместных встреч представителей диаспор Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

    Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstan diasporlarının görüşlərinin keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub
    Azerbaijan, Uzbekistan and Kazakhstan agree on diaspora meetings
