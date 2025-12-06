Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились о проведении встреч диаспор
- 06 декабря, 2025
- 17:23
Представители Азербайджана, Узбекистана и Казахстана достигли договоренности о проведении встреч между диаспорами.
Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, председатель комитета Фуад Мурадов принял участие в седьмом заседании руководителей государственных органов, ответственных за вопросы диаспоры стран Организации тюркских государств в Будапеште.
В ходе мероприятия состоялись встречи с президентом фонда "Отандастар" Казахстана Данияром Кадыровым и председателем Комитета по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом Узбекистана Кахраманом Сариевым.
Стороны обсудили возможности совместной деятельности диаспор трех стран.
В результате переговоров была положительно оценена динамика сотрудничества в сфере диаспоральной работы и достигнуто соглашение об организации совместных встреч представителей диаспор Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.