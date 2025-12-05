İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:58
    TDT-nin Əmək, Məşğulluq və Sosial Müdafiə məsələləri üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq

    Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv və müşahidəçi dövlətlər arasında Əmək, Məşğulluq və Sosial Müdafiə məsələləri üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, məqsəd əmək qanunvericiliyi, əmək hüquqlarının qorunması, əmək mühitində sağlamlıq və təhlükəsizlik, gender bərabərliyi və s. istiqamətlərdə əməkdaşlığın gücləndirilməsidir.

    Qeyd edək ki, Bakıda TDT-nin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı işçi qrup Bakı

