TDT-nin Əmək, Məşğulluq və Sosial Müdafiə məsələləri üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq
Xarici siyasət
- 05 dekabr, 2025
- 10:58
Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv və müşahidəçi dövlətlər arasında Əmək, Məşğulluq və Sosial Müdafiə məsələləri üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq.
"Report" xəbər verir ki, məqsəd əmək qanunvericiliyi, əmək hüquqlarının qorunması, əmək mühitində sağlamlıq və təhlükəsizlik, gender bərabərliyi və s. istiqamətlərdə əməkdaşlığın gücləndirilməsidir.
Qeyd edək ki, Bakıda TDT-nin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək.
Son xəbərlər
11:25
Mədəni sərvətlərin razılaşdırılmadan toxunulmazlığını pozanlar barədə cəzalar sərtləşdirilirMədəniyyət siyasəti
11:19
Azərbaycanda nəqliyyatda mobillik həlli tətbiqi istifadəyə verilibİnfrastruktur
11:17
Bakıda TDT-nin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçirilirXarici siyasət
11:16
Türkiyədə bir neçə futbolçu və klub rəsmiləri saxlanılıbFutbol
11:13
Ermənistan-Gürcüstan sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən 5 nəfər saxlanılıbRegion
11:11
Giya Abaşidze: Gürcüstan və Azərbaycan hibrid hücumlara qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməlidirXarici siyasət
11:06
İƏT Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində Yaradıcı Kənd sərgisi təşkil olunacaqMədəniyyət siyasəti
11:06
"Qarabağ"la Bakıdakı oyunda "Ayaks"ı 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcəkFutbol
11:03