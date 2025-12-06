Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В России при утилизации судна погиб один человек

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 17:33
    В России при утилизации судна погиб один человек

    На Камчатке (Россия) во время утилизации судна взорвался пневматический мешок, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    "В результате взрыва пневматического ролл-мешка обеспечивавшего подъем на берег подлежащего утилизации судна, были травмированы двое мужчин. Один из них скончался на месте", - говорится в сообщении.

    Камчатка Россия утилизация судна погибший
    Elvis

    Последние новости

    18:08

    Аш-Шараа: Требования Израиля о демилитаризации ставят Сирию в опасное положение

    Другие страны
    17:52

    Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗ

    Другие страны
    17:42

    Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиков

    Происшествия
    17:33

    В России при утилизации судна погиб один человек

    Другие страны
    17:23
    Фото

    Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились о проведении встреч диаспор

    Внешняя политика
    17:21
    Фото

    Главы Минтруда Азербайджана и Турции, генсек ОТГ обсудили сотрудничество в сфере соцзащиты

    Социальная защита
    17:06

    Посол США при НАТО: Мы как никогда близки к миру между РФ и Украиной

    Другие страны
    17:03
    Фото

    Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную поддержку

    Внутренняя политика
    16:58

    Грузия увеличила расходы на импорт сыра и творога из Азербайджана почти в 6 раз

    Бизнес
    Лента новостей