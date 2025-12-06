В России при утилизации судна погиб один человек
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 17:33
На Камчатке (Россия) во время утилизации судна взорвался пневматический мешок, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"В результате взрыва пневматического ролл-мешка обеспечивавшего подъем на берег подлежащего утилизации судна, были травмированы двое мужчин. Один из них скончался на месте", - говорится в сообщении.
