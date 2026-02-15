Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Порывы ветра в Баку превысили 20 м/с

    Экология
    • 15 февраля, 2026
    • 10:53
    Порывы ветра в Баку превысили 20 м/с

    В Баку и на Абшеронском полуострове порывы западного ветра достигли 21 м/с.

    Как передает Report, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде на территории республики.

    Согласно информации на 10:00 воскресенья, порывы западного ветра в Кяльбаджаре усилились до 27 м/с, в Шахдаге - 25, в Баку и на Абшеронском полуострове - 21, в Джульфе и Дашкесане - 20, в Геранбое - 19, в Мингячевире, Нафталане и Шамахы - 18, в Лерике - 17, в Гобустане, Алтыагадже и Ярдымлы - 16, в Шеки - 15 м/с.

    Кроме того, в Шахбузе выпало 7 мм осадков, в Шаруре - 6, в Ордубаде и Садараке - 4, в Астаре и Нахчыване - 2, в Джульфе, Ярдымлы, Лянкяране и Дашкесане до 1 мм.

    FAKTİKİ HAVA: Güclü külək əsib, yağış yağıb
    10:53

    Порывы ветра в Баку превысили 20 м/с

    Экология
    10:45
    Фото

    Норвегия лидирует в медальном зачете зимней Олимпиады

    Командные
    10:37

    Mehr: Из-за пыльной бури на западе Ирана качество воздуха опустилось до опасного уровня

    В регионе
    10:21

    Шахрияр Мамедъяров завоевал победу в 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    10:10

    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встречах в Мюнхене

    Внешняя политика
    09:55

    Азербайджанский атлет взял серебро международного турнира в Казахстане

    Индивидуальные
    09:47

    В Таиланде более 40 человек пострадали из-за опрокидывания автобуса

    Другие страны
    09:30

    Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Кяпаз", "Сумгайт" встретится с "Араз-Нахчываном"

    Футбол
    09:06

    В Японии парень с ножом убил подростка и ранил еще двоих человек

    Другие страны
