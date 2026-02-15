Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений с Сербией вызывает удовлетворение

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 11:34
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил сербскому коллеге Александру Вучичу поздравительное письмо по случаю национального праздника Республики Сербия.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Сербия, передаю свои самые искренние пожелания.

    Нынешний уровень отношений с Сербией, которая является дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером, вызывает удовлетворение. Сегодня наши отношения дружбы и сотрудничества, построенные на таких прочных основах, как взаимная поддержка и доверие, всесторонне развиваются и наполняются новым содержанием. Несомненно, регулярные взаимные визиты на высшем уровне и наш активный политический диалог создают условия для еще более стремительного развития этих связей и укрепления нашего стратегического партнерства. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу недавнюю встречу с Вами в Давосе.

    Убежден, что нашими совместными усилиями мы добьемся дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией, взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов, а также еще большего углубления нашего стратегического партнерства.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сербии - постоянного мира и процветания".

