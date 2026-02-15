Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Замминистра: Иран готов на компромисс по ядерной сделке при снятии санкций

    В регионе
    • 15 февраля, 2026
    • 11:09
    Замминистра: Иран готов на компромисс по ядерной сделке при снятии санкций

    Иран готов пойти на компромисс для заключения ядерной сделки с США, если они согласятся обсудить снятие санкций.

    Как передает Report, об этом в интервью BBC заявил замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

    "Мы готовы обсудить этот и другие вопросы, связанные с нашей программой, если они готовы поговорить о санкциях", - сказал он, не уточнив, означает ли это отмену всех или некоторых рестрикций.

    На вопрос о том, согласится ли Иран вывезти из страны более 400 кг высокообогащенного урана, как это было сделано в рамках ядерной сделки 2015 года, Тахт-Раванчи ответил, что "пока рано говорить о том, что произойдет в ходе переговоров".

    При этом Тахт-Раванчи еще раз повторил, что вопрос о нулевом обогащении урана больше не актуален и не является предметом обсуждения, так же как и вопрос о производстве баллистических ракет.

    "Насколько мы понимаем, они (США - ред.) пришли к выводу, что для заключения сделки нужно сосредоточиться на ядерной проблеме", - подчеркнул замминистра.

    Он добавил, что теперь дело за Вашингтоном, "который должен доказать, что хочет заключить сделку", и добавил: "Если они будут искренне настроены, я уверен, что мы придем к соглашению".

    Лента новостей