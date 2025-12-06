Главы Минтруда Азербайджана и Турции, генсек ОТГ обсудили сотрудничество в сфере соцзащиты

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев обсудил вопросы сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым и своим турецким коллегой Ведатом Ышыкханом, находящимся в Баку для участия в первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ.

Как сообщает Report, информацию о встрече распространило Минтруда Азербайджана.

А.Алиев высоко оценил работу Секретариата ОТГ по укреплению сотрудничества в социальной сфере между тюркскими государствами и выразил готовность расширять сотрудничество со странами-членами и наблюдателями ОТГ в этом направлении.

К.Омуралиев выразил удовлетворение важными шагами, предпринятыми для расширения сотрудничества между странами ОТГ в сфере труда, занятости и социальной защиты.

В.Ышыкхан со своей стороны отметил, что состоявшееся в Баку первое заседание министров труда, занятости и социальной защиты государств-членов ОТГ сыграет особую роль в развитии отношений.

На встречах состоялся обмен мнениями о дальнейших направлениях сотрудничества.