В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ

В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и социальной защиты Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, на заседании принимают участие министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Анар Алиев, генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр труда и соцзащиты Турции Ведат Ишыкхан, первый замминистра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Камчыбек Досматов, замминистра занятости и сокращения бедности Узбекистана Сирожиддин Бобокулов, замминистра труда и соцзащиты населения Казахстана Виктория Шегай, министр труда и соцзащиты Турецкой Республики Северного Кипра Огузхан Хасипоглу, государственный секретарь по политике занятости Министерства национальной экономики Венгрии Шандор Цомба, а также замминистра труда и соцзащиты населения Туркменистана Халбиби Тачжанова.

В завершение будет подписана Декларация первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ.