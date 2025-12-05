Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ

    Внешняя политика
    05 декабря, 2025
    11:55
    В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ

    В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и социальной защиты Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, на заседании принимают участие министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Анар Алиев, генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр труда и соцзащиты Турции Ведат Ишыкхан, первый замминистра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Камчыбек Досматов, замминистра занятости и сокращения бедности Узбекистана Сирожиддин Бобокулов, замминистра труда и соцзащиты населения Казахстана Виктория Шегай, министр труда и соцзащиты Турецкой Республики Северного Кипра Огузхан Хасипоглу, государственный секретарь по политике занятости Министерства национальной экономики Венгрии Шандор Цомба, а также замминистра труда и соцзащиты населения Туркменистана Халбиби Тачжанова.

    В завершение будет подписана Декларация первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ.

