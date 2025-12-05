В Нахчыване началось строительство ж/д станции на границе с Арменией
- 05 декабря, 2025
- 12:31
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершило проектные работы по реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом в интервью нахчыванскому бюро Report заявил заместитель председателя АЖД Ариф Агаев.
По его словам, в настоящее время начаты строительные работы на границе с Арменией, на территории станции Саламмелик Ордубадского района: "Строительство охватывает железнодорожную линию общей протяженностью 188 км".
Агаев отметил, что после завершения капитального ремонта и реконструкции мощность перевалки грузов по железной дороге составит 15 млн тонн.
