    В Нахчыване началось строительство ж/д станции на границе с Арменией

    Инфраструктура
    • 05 декабря, 2025
    • 12:31
    В Нахчыване началось строительство ж/д станции на границе с Арменией

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершило проектные работы по реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.

    Об этом в интервью нахчыванскому бюро Report заявил заместитель председателя АЖД Ариф Агаев.

    По его словам, в настоящее время начаты строительные работы на границе с Арменией, на территории станции Саламмелик Ордубадского района: "Строительство охватывает железнодорожную линию общей протяженностью 188 км".

    Агаев отметил, что после завершения капитального ремонта и реконструкции мощность перевалки грузов по железной дороге составит 15 млн тонн.

    12:31
    Лента новостей