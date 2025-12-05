Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    BP ведет переговоры по передаче Азербайджану, Грузии и Турции операторства в БТД и Баку–Супса - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 05 декабря, 2025
    • 20:37
    Компания BP ведет переговоры о передаче операторства нефтепроводами Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) соответствующим государственным структурам Азербайджана, Грузии и Турции.

    Об этом сообщили Report в BP Azerbaijan, отвечая на соответствующий запрос.

    В компании отметили, что согласно соответствующим соглашениям об управлении трубопроводами, операторство экспортных нефте- и газопроводов заранее определено и передается соответствующему правительству или государственным органам в сроки, ранее согласованные в этих соглашениях.

    "Именно на основании этих соглашений в 2021 году операторство Южно-Кавказского трубопровода было передано SOCAR как в Азербайджане, так и в Грузии.

    Согласно этим же соглашениям, предусмотрена передача функций оператора Западного экспортного трубопровода (Баку-Супса) и трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан соответствующим ведомствам Азербайджана, Грузии и Турции в заранее согласованные сроки", - отметили в BP.

    Как подчеркнули в компании, сейчас компанией BP ведутся обсуждения с соответствующими ведомствами для своевременного планирования необходимых работ в этом направлении".

    По информации грузинских СМИ, ссылающихся на представителя компании в Грузии, завершение процесса передачи операторства запланировано к концу первого полугодия 2026 года при условии заключения соответствующих соглашений.

    Передача функций оператора не распространяется на Сангачальский терминал. Компания также сохранит за собой роль оператора блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз", а также останется акционером БТД, в котором ей принадлежат 30,1%.

    Трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан, открытый 13 июля 2006 года, имеет протяжённость 1 768 км: 443 км - по территории Азербайджана, 249 км - Грузии и 1 076 км - Турции. В настоящее время по БТД транспортируется нефть с месторождений Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ), конденсат Шахдениз, сырье SOCAR, а также нефть из Казахстана и Туркменистана.

    Акционерами BTC Co. являются: BP (30,1%), SOCAR (32,97%), MOL (8,9%), TPAO (6,53%), Eni (5%), TotalEnergies (5%), Itochu (3,4%), Inpex (2,5%), ExxonMobil (2,5%) и ONGC (BTC) Limited (3,1%).

    Баку-Супса - экспортный маршрут, предназначенный для транспортировки нефти, добытой с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, был ввведен в эксплуатацию в апреле 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, в том числе 775 км нового трубопровода диаметром 21 дюйм (530 мм) и 55 км реабилитированного трубопровода. Пропускная способность трубопровода составляет более 7 млн тонн нефти в год (145 тыс. баррелей в день). Прокачка по этому направлению была остановлена весной 2022 года, и в настоящее время весь объем азербайджанской нефти экспортируется по нефтепроводу БТД.

    Баку-Тбилиси-Джейхан Баку-Супса BP-Azerbaijan операторство нефтепроводы экспорт нефти
    BP "Bakı-Supsa" və BTC-də operatorluğun Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəyə verilməsi ilə bağlı danışıqlar aparır - EKSKLÜZİV
    BP in talks to transfer pipeline operator role to Azerbaijan, Georgia, and Türkiye – EXCLUSIVE
