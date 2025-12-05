Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Азербайджанский чай получил две награды на международном конкурсе AVPA

    Kультурная политика
    • 05 декабря, 2025
    • 21:06
    В Париже на 8-м Международном конкурсе чая AVPA два продукта азербайджанского производства "Азер-Чай" из четырех представленных были удостоены наград.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и ЕС, в соревновании оценивались более 300 чайных продуктов из 18 стран мира в 25 различных категориях.

    Сорта чая производства нашей страны представляло Объединение азербайджанцев Fireland, которое выступило в качестве партнера "Азер-Чай" и приняло награды.

    Приглашение на парижский конкурс AVPA организация получила после успешной презентации азербайджанских сортов этого напитка на Брюссельском международном чайном фестивале и хороших отзывов посетителей.

    "Этот успех является важным шагом в направлении продвижения азербайджанского чая на международной арене и открывает новые возможности в будущем", - отметили в Fireland.

    Организаторы парижского конкурса уже пригласили Fireland вновь принять участие в Чайном фестивале в будущем году.

    Посольство Азербайджана в Бельгии оказало поддержку участию соотечественников в конкурсе, а в церемонии награждения в Париже присутствовала посол нашей страны во Франции Лейла Абдуллаева.

    азербайджанский чай Париж международный конкурс награды
    Фото
    Azərbaycan çayı beynəlxalq AVPA müsabiqəsində iki mükafat alıb
    Elvis

