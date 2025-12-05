Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта "на подходе"

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в скором урегулировании российско-украинского конфликта.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал на жеребьевке группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, прошедшей в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

"Я прекратил восемь войн, и девятая на подходе. Никто никогда такого не делал", - отметил Трамп.

Напомним, что 4 декабря он также заявлял, что российско-украинский конфликт "в итоге" будет урегулирован.