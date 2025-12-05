Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта "на подходе"

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 21:39
    Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта на подходе

    Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в скором урегулировании российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал на жеребьевке группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, прошедшей в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

    "Я прекратил восемь войн, и девятая на подходе. Никто никогда такого не делал", - отметил Трамп.

    Напомним, что 4 декабря он также заявлял, что российско-украинский конфликт "в итоге" будет урегулирован.

