    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tezliklə həll olunacağına əmindir

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 22:04
    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tezliklə həll olunacağına əmindir

    ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tezliklə həll olunacağına əminliyini bir daha bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Vaşinqtonda Con Kennedi adına İfa Sənəti Mərkəzində keçirilən 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin püşkatma mərasimində bildirib.

    "Mən səkkiz müharibəni bitirmişəm, doqquzuncusu isə yoldadır. Heç kim bunu etməyib", - Tramp deyib.

    Xatırladaq ki, dekabrın 4-də o, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin "nəhayət" həll olunacağını da bəyan etmişdi.

    Donald Tramp ABŞ Ukrayna
    Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта "на подходе"

