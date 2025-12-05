Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tezliklə həll olunacağına əmindir
Digər ölkələr
- 05 dekabr, 2025
- 22:04
ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tezliklə həll olunacağına əminliyini bir daha bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Vaşinqtonda Con Kennedi adına İfa Sənəti Mərkəzində keçirilən 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin püşkatma mərasimində bildirib.
"Mən səkkiz müharibəni bitirmişəm, doqquzuncusu isə yoldadır. Heç kim bunu etməyib", - Tramp deyib.
Xatırladaq ki, dekabrın 4-də o, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin "nəhayət" həll olunacağını da bəyan etmişdi.
Son xəbərlər
23:01
Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Aİ rəsmilərinə açıq məktub ünvanlayıblarXarici siyasət
22:43
ABŞ Prezidenti FİFA Sülh Mükafatına layiq görülübDigər ölkələr
22:10
Niderlandda məhbuslar həbsxananın iki əməkdaşını girov götürüblərDigər ölkələr
22:04
Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tezliklə həll olunacağına əmindirDigər ölkələr
22:04
Foto
Ceyhun Bayramov Azərbaycan tədqiqatları üzrə IV Avropa Konfransında iştirak edibXarici siyasət
21:51
Foto
Azərbaycanın iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıbFərdi
21:50
Foto
Nazir beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşübFərdi
21:45
Foto
Azərbaycan Kiyevdə keçirilən diplomatik yarmarkada təmsil olunubXarici siyasət
21:27