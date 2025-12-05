Рубио: Штраф ЕС против соцсети X является ударом по американскому народу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф Европейской комиссии в размере $140 млн на соцсеть X является ударом по американскому народу.

Как сообщает Report об этом он написал в соцсетях.

"Штраф Европейской комиссии в размере $140 млн - это не просто атака на соцсеть X, это атака на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Времена цензуры США в интернете прошли", - написал он.

Напомним, что Европейская комиссия наложила на соцсеть X штраф в размере 120 млн евро ($140 млн) за нарушение обеспечения прозрачности в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA).